Омские чиновники получат «суточные» в 8,4 тысяч рублей при командировках в Донбасс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне губернатор Омской области подписал два указа, регламентирующий размер выплат для местных чиновников, которые отправились в командировку в новые регионы России - в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Согласно одному из документов, командированным чиновникам полагаются: денежное содержание в двойном объеме, «суточные» в размере 8,48 тысяч рублей за каждый день. Кроме того, они также могут получить безотчетные сумы для возмещения допрасходов, возникших во время командировки.
Напомним, ранее из Омской области в служебную командировку в Стаханов в ЛНР отправлялась делегация из чиновников регионального правительства.
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