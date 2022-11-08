Алексей Провозин покинул пост президента Омского союза предпринимателей

Алексей Провозин, депутат Омского городского Совета
Фото: Виктория КОВЕРНЕВА
Пост президента Омского союза предпринимателей покинул депутат Горсовета Алексей Провозин. Об этом сообщают Коммерческие вести.
Исполняющим обязанности руководителя Союза стал собственник сети автоцентров "Реактор" Илья Николин.
К слову, окончательное решение по кандилату будет принято на отчетно-выборном собрании членов организации, которое пройдет 8 декабря.
Напомним, Алексей Провозин возглавил Омский областной союз предпринимателей в декабре 2021 года.
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