В Омске суд дал полицейским условные сроки за превышение полномочий при задержании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске Куйбышевский районный суд приговор двум сотрудникам полиции. Их обвиняют в превышение должностных полномочий.

Как установил суд, в апреле 2019 года два экс-сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков без разрешения проследовали в дом потерпевшей. Там на веранде они заставили ее переодеться в их присутствии, а также проехать в отделение под угрозой применить силу к девушке и привлечь ее у уголовное ответственности за незаконный сбыт наркотиков, к которому она не были причастна.

Девушку доставили в отдел, где в служебном помещении подсудимые начали оказывать на нее психологическое давление, отобрали телефон и прочитали личную переписку в нем.

- Причиной указанного поведения послужила ошибочная информация о том, что после визита потерпевшей по объявлению о продаже квартиры в доме одного из обвиняемых якобы пропали драгоценности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При первом рассмотрения дела суд оправдал мужчин. Однако тогда гособвинитель оспорил решение через Омский областной суд, в связи с чем состоялось последнее судебное заседание.

Вину в содеянном экс-правоохранители не признали. Суд назначил первому 3,5 года условного срока, а второму - 3 года условного срока. Кроме того, в течение 1,5 лет им запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. При этом прокуратура запрашивала для обвиняемых 5 и 6 лет соответственно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru