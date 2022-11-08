Приобрести новогоднюю елку в Омске можно будет от 400 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном округе Омска откроют 10 елочных базаров. Об сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее аукцион было выставлено 10 лотов, из которых заявки уже поданы на 7 точек. Точки по продаже хвойных будут размещены в десяти местах округа с большой проходимостью. Таким образом, елочные базары будут открыты по следующим адресам:

- улица 10 лет Октября, дом 109;

- улица 10 лет Октября, дом 175;

- улица Багратиона, дом 24;

- улица Декабристов, дом 155;

- улица Красный Путь, дом 26а;

- улица Маяковского, дом 50а;

- улица 21-я Амурская, дом 12, корпус 1.

В окружной администрации пообещали отслеживать состоянии точек по продаже елями, а также напомнили, что за несанкционированную торговлю ими может грозит штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Сколько будут стоить хвойные деревья в Омске в этом году?

Стоимость новогодних деревьев на елочных базар будет следующая:

Букет из пихты - от 100 рублей;

Сосна - от 400 рублей;

Пихта - от 700 рублей;

Ель - от 1,5 тысяч рублей.

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