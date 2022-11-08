Суд частично удовлетворил иск жены экс-депутата омского Заксобрания Калинина

Фото: омский бизнес портал Глобал55.ру

Накануне в Москве прошло заседание суда, на котором был рассмотрено дело по разделу имущества экс-депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина и его жены Екатерины Талызиной.

Судебная инстанция частично удовлетворила требования жены бывшего народного избранника. Стоит отметить, что неизвестно какое имущество делили супруги. Это может быть как доля в холдинговой компании «Акция», так и какое-то другое имущество. Более детальной информации о данном судебном процессе получить невозможно ввиду его особенностей, запрещающих его публикацию.

Напомним, ранее бывшего депутата Закса Омской области приговорили к 16 годам колонии за организацию преступного сообщества, а также за мошенничество с тарифами, когда он возглавлял ОАО «Омскгоргаз».

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