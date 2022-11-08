Тысячи жителей Исилькуля в Омской области остались без воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области без водоснабжения осталась половина жителей города Исилькуля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Причиной стал прорыв трубы на насосной станции ЛПДС Исилькуля. Водоснабжение будет отключено 8 ноября с 10:00 до устранения последствий аварии.

Без воды все это время будет северная часть Исилькуля. Под отключения попадают 5 тысяч частных домов, а также более 10 соцобъектов - четыре школы, 6 детских садов, 4 котельные, здание администрации. Таким образом, без водоснабжения останутся не менее 12 тысяч человек.

В администрации отметили, что котельные продолжат работать в штатном режиме - у них есть аварийный запас воды на 24 часа.

Напомним, ранее без воды пришлось посидеть жителям Тары, что расположена на севере Омской области. Тогда причиной также стала коммунальная авария.

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