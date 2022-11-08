В Омске сдали в эксплуатацию 11-этажку на 72 квартиры в микрорайон Амур-2

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный жилой дом в микрорайоне Амур-2, расположенном в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства. Многоквартирный дом с пристройкой по адресу улица 21-я Амурская, 67 возвела компания ООО «Завод строительных конструкций № 1».

Общая площадь жилых помещений в многоэтажке - 4,06 тысяч квадратных метров, а пристроенного пристроенного торгово-выставочного зала (магазина) - почти 656 квадратных метров.

В жилом доме 72 квартиры различной площади - 27 однокомнатных, 28 двухкомнатных и 17 трехкомнатных.

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