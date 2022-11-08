В Омской области почти на 15% выросло производство водки

Если стали больше производить крепких напитков, то, вероятно, в регионе все-таки вырос на них спрос. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Омскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Омской области в январе – сентябре 2022 года.

Согласно данным статистического ведомства, в омском регионе с января по сентября 2022 года на 3,7% выросло производство напитков и алкогольное продукции. Обусловлен оно увеличением выпуска безалкогольных напитков на 41,5% и минеральных на 13,2%. При этом на 1,4% сократилось производство пива. С пивными напитками все еще хуже - падение на 14,7%.

В Омскстате отметили, что, согласно данным Росалкогольрегулирования, в Омской области в 2,1 раза выросло производство горячительных напитков с содержание спирта более 25%. Увеличился и выпуск водки на 13,7%. При этом в регионе стали производить на 78,3% меньше ликероводочных изделий с содержанием спирта менее 25%.

Напомним, ранее статистики сообщили, что в Омской области за девять месяцев 2022 года снизился на 6% оборот розничной торговли.

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