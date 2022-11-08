В Омске начались занятия «Школьного факультета» ОНПЗ

Занятия для одаренных молодых людей проходят на базе ОмГТУ. Школьники, выбравшие для себя профессию нефтепереработчика, во время занятий окончательно определяются со своим карьерным путем. «Школьный факультет» — важная часть программы подготовки молодых кадров программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ».

- Омский НПЗ занимается системной подготовкой молодых кадров, обладающих необходимыми для работы в нефтегазовой сфере компетенциями. Это важная часть работы нашего предприятия по формированию в регионе высококлассного кадрового резерва. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые омичи видели карьерный потенциал в Омской области, имели все возможности развиваться и достойно работать в регионе, — считает руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Уникальная образовательная программа ОНПЗ помогает школьникам получить ориентированное на практику образование и увидеть свое будущее на одном из самых современных и высокотехнологичных НПЗ России. Здесь они углубленно изучают под руководством педагогов политеха химию и физику. Знание этих предметов поможет им поступить в вуз и освоить профессию нефтеперерабатывающей отрасли.

Слушатели факультета посещают лекции и практику, а также готовят в составе команд исследовательские проекты. Их ребята представят на Научно-технической конференции ОНПЗ в 2023 году.

- Программа Омского НПЗ по профориентации и обучению талантливых детей со школьной скамьи уникальна. Не первый год омские старшеклассники имеют прекрасную возможность развиваться в выбранных направлениях, получать профильные знания, повышать свой образовательный уровень. Главный показатель эффективности – востребованность выпускников программы в лучших учебных заведениях страны и на рынке труда, — рассказала глава регионального минобразования Татьяна Дернова.

Ученики перед стартом занятий «Школьного факультета» побывали с экскурсией на Омском НПЗ и прошли профориентационную диагностику на платформе карьера.онлайн.