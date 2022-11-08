В Омской области региональные власти пояснили, почему состоится только часть новогодних мероприятий

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Накануне в правительстве Омской области сообщили об отмене части мероприятий, посвященных празднованию Нового года в регионе.
В этом году для омичей не будет работать усадьба Деда Мороза. Также власти приняли отказать от организации туристического новогоднего маршрута. Останутся горожане и без фейерверков, пиротехнических шоу, а также без лазерной анимации.
Сэкономят в этом году и на украшении города. В Омске улицы города украсят декоративными конструкциями, которые были закуплены в минувшие годы.
Однако в Омске и области пройдут все новогодние мероприятия для детей. Среди них открытие главное городской елки у Омского цирка. Их никто отменять не планирует.
Напомним, ранее о месте, где установят главную городскую елку, сообщили мэр Омска Сергей Шелест.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru