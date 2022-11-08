В Омске снесли кафе «Врубель», работавшее около 30 лет вблизи набережной Оми

Фото: Foursquare

В Омске накануне снесли кафе «Врублель», которое располагалось на протяжении почти 30 лет на улице Лермонтова вблизи набережной Оми в центре города.

Ранее администрация Центрального округа подала иск к владельцу заведения. Тогда судебная инстанция встала на сторону властей и признала здания самостроем, подлежащем к сносу. Владелец кафе попытался обжаловать данное решение и обратился в арбитражный суд, однако окружная администрация не стала дожидаться начала разбирательства и начала демонтировать постройку. Сейчас от общепита остался только фундамент.

В администрации Центрального округа пояснили, земельный участок был сдан в аренду для строительства временного объекта, но арендатор незаконно возвел на нем капитальный объект.

Как рассказала НГС55 владелица заведения Инесса Медведева, действительно, здание изначально было временным и небольшим, без коммуникаций. По ее словам, потом с разрешения мэрии к общепиту были подведены все инженерные сети.

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