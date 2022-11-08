За изображение котенка Гава жительница Омской области заплатит 40 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Арбитражный суд Омской области обязал предпринимательницу из Калачинского района выплатить штраф в 40 тысяч рублей за незаконное использование изображений героев из двух советских мультфильмов.

Ранее с иском о нарушение авторских прав на персонажей «котенок Гав» и «щенок Шарик» в суд обратились «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Как выяснилось, омская предпринимательница, выступающая в качестве ответчика, продавала ткань с изображением этих мультипликационных героев.

Судебная встала на сторону истцов и обязала жительницу Омской области выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Она должна выплатить 20 тысяч «Киностудии «Союзмультфильм» (за нарушение исключительного права на товарные знаки), а также 20 тысяч рублей - ООО «Союзмультфильм» (за нарушение авторских прав). Согласно решение суда, весь товар с изображением Гава и Шарика предпринимательница должна уничтожить.

Отметим, в настоящее время решение судебной инстанции в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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