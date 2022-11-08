В Омской области резко похолодает в середине ноября

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в середине ноября может резко похолодать. Это следует из данных сервиса Ventusky.com.

Сегодня, 8 ноября, в Омске и области днем воздух прогреется до -2 градусов. Местами пройдет небольшой снег. В ближайшие несколько дней столбик термометра в дневные часы будет в районе 0 градусов.

С 15 ноября в Омске температура воздуха может опуститься -6 градусов днем. Ночью похолодает до -10 градусов, по области ожидается до -17 градусов. В дневные часы 16 ноября до -11 градусов. Вечером начнет холодать. В ночь с 16 на 17 ноября температура воздуха опустится до -21 градусов в Омске, в западных районах области будет до -23 градусов. После обеда потеплеет до -8 градусов.

Отметим, долгосрочный прогноз не может быть на 100% точным, поэтому к нему стоит отнестись с долей скепсиса.

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