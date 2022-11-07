Бывший вице-губернатор Андрей Новоселов станет вице-мэром Омска

Официальной информации о назначении пока нет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-мэром Омска станет бывший вице-губернатор Андрей Новоселов. Такие данные приводит Ом1 со ссылкой на источники в горадминистрации.
Предполагается, что 63-летний чиновник может занять кресло директора департамента строительства. Правда, сейчас в нем сидит Сергей Козубович, который в свою команду привел мэр Сергей Шелест. Но, видимо, Козубович настолько привык к частному бизнесу, что бюрократическая машина его угнетает.
Что касается Новоселова, он «профессиональный чиновник. С 2009 года был зампредом правительства Хакасии, с 2015 года работал в правительстве Омской области.
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