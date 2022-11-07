В Омской области ученые получили квадрокоптер для создания цифровых карт полей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Ученые Омского аграрного научного центра смогут создать цифровые карты полей благодаря комплексу нового оборудования.

Оборудование вуз получил по гранту на создание селекционных семеноводческих и племенных центров в сельском хозяйстве и внедрение в АПК современных технологий на основе собственных разработок по нацпроекту «Наука и университеты». Стоимость оборудования - около 1 миллиона рублей.

- Квадрокоптер в комплекте с мобильной станцией существенно улучшат работу ученых селекцентра Омского АНЦ. Полученная информация с мультиспектральной камеры квадрокоптера послужит средством для создания электронных карт полей, цифровых моделей местности, даст возможность проводить оперативный мониторинг сельхозугодий и опытных полей. Это позволит ученым и аграриям оперативно корректировать систему применения удобрений и средств защиты растений, исходя из фактического состояния сельскохозяйственных культур на разных участках поля, - сообщила заведующая лабораторией агрохимии Наталья Балабанова

Отметим, в 2022 году ОмГАУ уже получал по гранту оборудование в лаборатории иммунитета растений, качества зерна, биохимии и физиологии растений селекционно-семеноводческого центра.

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