Дмитрий Зданович стал директором департамента спорта мэрии Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Директором департамента спорта мэрии Омска стал Дмитрий Зданович. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

- Многие годы Дмитрий Игоревич посвящает себя скалолазному спорту, и, именно благодаря его инициативе, привлечено 80 миллионов рублей инвестиций из Фонда поддержки олимпийцев России для строительства самого большого за Уралом скалодрома на базе СШОР № 35, - рассказал о заслугах градоначальник.

Мэр пожелал новому руководителю удачи, подчеркнув, что новый участник команды имеет большой положительный опыт административно-хозяйственной работы.

Напомним, прежний глава депспорта Владимир Некрасов ушел в отставку 2 ноября 2022 года, объяснив увольнение семейными обстоятельствами.

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