Жителей севера Омской области обеспечили лекарствами и медиками до наступления ледостава

В неотложных ситуациях на помощь придет санавиация. Фото: Виталий ТИМКИВ

До наступления ледостава Тевризский район Омской области обеспечили лекарствами и подготовили медиков. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Жителям крайнего севера региона на период закрытия паромных переправ и временного отсутствия льда на реке будет сложно добраться до большой земли. Однако в каждом населенном пункте оборудованы фельдшерско- акушерские пункты с дежурными медиками.

- В поселок Белый Яр на весь период отсутствия переправы командируется фельдшер из ЦРБ, в обязанности которого входит также оказание медицинской помощи жителям села Кузнецово, - уточняют в ведомстве.

Что касается экстренных случаев, то, например, беременным на поздних сроках медики рекомендуют заранее подготовиться к родам и переехать на правый берег Иртыша к родственникам. Но, если всё же потребуется неотложка, то здесь на помощь готова выйти санавиация. Место посадки вертолета, его координаты определены главами сельских поселений.

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