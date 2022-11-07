В Омске в новом учебном году 77 студентов получат стипендию Правительства РФ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Омской области в 2022 году стало больше студентов, получающих стипендию Правительства Российской Федерации. Их в регионе 77 человек.

В текущем учебном году данную стипендию получат 77 студентов из 17 профессиональных образовательных организаций и вузов Омской области, прошедшие конкурсный отбор. Из них 12 человек проходят обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 65 студентов - по программам подготовки специалистов среднего звена. Для сравнения в прошлом учебном году ее удостоились лишь 45 учащихся.

Минпросвещения РФ выплачивает стипендии Правительства РФ ежегодно с 1 сентября в течение всего учебного года.

- В 2021 году утвержден расширенный перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, что позволило образовательным учреждениям увеличить количество кандидатов на стипендию, - отметила замминистра образования Омской области Елена Корчагина.

Получить данную стипендию не так сложно. Для этого достаточно получить во время сессии в семетре, предшествующем ее назначению, не менее половины оценок «отлично» от общего количества полученных «хорошо» и «отлично». Кроме того, необходимо иметь достижения в учебе, участвовать олимпиад, творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства разного уровня, систематически участвовать в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

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