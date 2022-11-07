Более тысячи деревьев и кустарников высадят возле новой омской развязки у Ленинградского моста

Работы по благоустройству запланированы на 2023 год. Фото: Виктория МИНАЕВА

Возле новой омской развязки у Ленинградского моста в районе улицы 3-ей Островской высадят более тысячи деревьев и кустарников. Об этом сообщили в мэрии города.

Новая инфраструктурная сеть протяженностью 670 метров должна быть построена в 2023 году. Тогда же будут вестись работы по благоустройству. На прилегающей территории появятся 190 деревьев и 997 кустарников. Запланировано устройство газона площадью 10 364 кв. м и цветника – это 276 кв. м.

– Новая транспортная развязка позволит обеспечить безопасное примыкание улицы 3-я Островская к Ленинградскому проспекту, а также повысит транспортную доступность прилегающей территории, в том числе природного парка «Птичья гавань» и парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы, – прокомментировали в департаменте строительства мэрии.

Напомним, стоимость проекта составила 1,9 млрд рублей. Подрядчиком по итогам аукцион выступит «Стройтраст».

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