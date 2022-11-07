Транспортная прокуратура проверит основания задержек вылетов из Омского аэропорта

Задержки вылетов произошли 6 и 7 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основания задержек вылетов из Омского аэропорта проверит транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Три рейса в Абакан, Иркутск и Барнаул не смогли вовремя вылететь 6 и 7 ноября. Надзорный органа намерен узнать, был ли предоставлен комплекс услуг, который полагается при задержке авиарейса.

Вероятно, проверки коснутся именно авиаперевозчиков, так как по данным Омского аэропорта, задержки аргументированы поздним прибытием самолетов.

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