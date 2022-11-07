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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:48

11,5 млн рублей пойдут на газификацию частных домов в Омске

Документы на перевод жилья на голубое топливо принимаются до 1 декабря
Виктория КОВЕРНЕВА
Сумма возмещения затрат на газификацию превышает 200 тысяч рублей.

Сумма возмещения затрат на газификацию превышает 200 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На газификацию частных домов в Омске в 2022 году направлено 11,5 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

Заявки уже подали 67 хозяев. Прием документов продолжиться до 1 декабря. Всего омич смогут получить до 212 тысяч рублей компенсации за газификацию своего жилья.

- Эти средства послужат для оплаты покупки и монтажа внутридомового газового оборудования; установки приборов учета; подключения к сетям газораспределения внутри границ земельного участка, - напомнил градоначальник.

За подробной информацией омичи могут обратиться в окружные администрации.

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