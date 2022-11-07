«Мостострой-Омск» построит троллейбусные сети на Левобережье Омска

Электрический транспорт пустят по новым микрорайонам Левобережья уже через год. Фото: Павел КЛОКОВ

На Левобережье Омска троллейбусные сети построит ООО «Мостострой-Омск». Аукцион на определение подрядчика завершился.

Стоимость работ, которые будет выполняться на двух участках составит почти 300 млн рублей. Первую линию смонтируют по улицам Крупской, Перелета и проспекту Комарова за 210 млн, вторая появится на улицах Лукашевича и Волгоградской - 88 млн.

В мэрии Омска напомнили, что деньги на строительство выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.

— Идет активное развитие Левобережья: одновременно возводятся сразу несколько микрорайонов с домами высокой этажности, строятся объекты социальной инфраструктуры, открываются новые торговые площадки. И нам нужно обеспечить транспортную доступность этой части города, - прокомментировал мэр Сергей Шелест.

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