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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:40

«Мостострой-Омск» построит троллейбусные сети на Левобережье Омска

Цена двух котрактов составила почти 300 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Электрический транспорт пустят по новым микрорайонам Левобережья уже через год.

Электрический транспорт пустят по новым микрорайонам Левобережья уже через год.

Фото: Павел КЛОКОВ

На Левобережье Омска троллейбусные сети построит ООО «Мостострой-Омск». Аукцион на определение подрядчика завершился.

Стоимость работ, которые будет выполняться на двух участках составит почти 300 млн рублей. Первую линию смонтируют по улицам Крупской, Перелета и проспекту Комарова за 210 млн, вторая появится на улицах Лукашевича и Волгоградской - 88 млн.

В мэрии Омска напомнили, что деньги на строительство выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.

— Идет активное развитие Левобережья: одновременно возводятся сразу несколько микрорайонов с домами высокой этажности, строятся объекты социальной инфраструктуры, открываются новые торговые площадки. И нам нужно обеспечить транспортную доступность этой части города, - прокомментировал мэр Сергей Шелест.

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