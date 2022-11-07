Омским болельщикам запретят парковаться в микрорайонах возле «G-Drive Арены»

Омичам также доступны бесплатные парковки возле ледового дворца. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В микрорайонах, расположенных возле «G-Drive Арены», запретят парковаться омским болельщикам. Об этом сообщают в мэрии.

Ограничения начнут действовать в ближайшее время. На прилегающих территориях появится знак «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

В качестве альтернативы гостям хоккейной площадки предложат бесплатные парковки на улице Шаронова и дублёре улицы Лукашевича. Чтобы и вовсе облегчить жизнь - приехать на матч на общественном транспорте, а уехать домой на бесплатных автобусах-шаттлах.

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