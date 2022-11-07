22 ноября в Омске пройдет актуальный семинар на тему «Основные изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок»

22 ноября 2022 года в Омске состоится семинар по теме: «Основные изменения законодательства контрактной системе в сфере закупок».

Мероприятие реализуется по заказу Минэкономики Омской области и центра "Мой бизнес" Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства. Организаторы семинара – ТПП Омской области, Главное управление контрактной системы Омской области.

Семинар посвящен последним изменениям, актуальным и сложным вопросам практики осуществления закупок по закону № 44-ФЗ. Опытные эксперты представят последние изменения в регулировании закупок, обзор нормативной базы и практики применения закона №44-ФЗ, ответят на вопросы слушателей, а также дадут обоснованные рекомендации по разрешению проблем в сфере проведения и участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

На семинаре будут рассмотрены:

• Изменение существенных условий контрактов

• Дополнительные основания для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

• Новая процедура одностороннего расторжения контракта

• Авансирование

• Типовая форма независимой гарантии

Дата и время проведения: 22 ноября 2022 г. с 10:00 до 12:00 ч

Место проведения: «ОГОНБ имени А.С. Пушкина» 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 11, (зал президентской библиотеки)

Участие в мероприятии бесплатное!

В случае Вашей заинтересованности просим заполнить заявку на участие (Приложение 1) и направить до 18 ноября 2022 г. в ТПП Омской области по e-mail:omsktpp@mail.ru

Координаторы: Кичигина Ирина Александровна, вице- президент ТПП Омской области, тел.: (3812)233-159, 9-923-773-09-57

Ершова Елена Александровна, советник президента ТПП Омской области, тел.: (3812) 25-45-48.