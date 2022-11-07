На сэкономленные деньги в Омске дополнительно отремонтировали три двора

За пять лет в Омске отремонтировали 24 двора, а за 2022 год - сразу 79. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три двора дополнительно отремонтировали в Омске на сэкономленные деньги. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

- Было принято решение направить эти средства на ремонт трёх дополнительных дворов из общего ранжированного перечня территорий для благоустройства, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

К слову, средства удалось приберечь в рамках благоустройства дворов. В планах этого годы было 76 обновляемых объектов, а за счет экономии в 9,2 млну рублей, их стало 79.

Новый асфальт был смонтирован в придомовой территории на улице Конева,36, улице Романенко, 5 и улице Звездова, 128. Как подчеркивает мэр, за минувшие пять лет в Омске было отремонтировано 224 двора.

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