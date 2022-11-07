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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:01

Мэрия предложила омским застройщикам построить многоэтажку в Солнечном

Торги на аренду земли состоятся 30 ноября
Виктория КОВЕРНЕВА
На территории может быть построен дом не выше восьми этажей.

На территории может быть построен дом не выше восьми этажей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Построить многоэтажку в Солнечном предложила омским застройщикам городская администрация.

Компаниям предлагают побороться на аукционе за аренду земельного участка площадью 4,2 тысячи квадратов под строительство многоквартирного дома не выше восьми этажей.

К слову, территория располагается на 4-ой Любинской. Документы от желающих принять участие торгах принимаются до 25 ноября.

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