Мэрия предложила омским застройщикам построить многоэтажку в Солнечном

На территории может быть построен дом не выше восьми этажей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Построить многоэтажку в Солнечном предложила омским застройщикам городская администрация.

Компаниям предлагают побороться на аукционе за аренду земельного участка площадью 4,2 тысячи квадратов под строительство многоквартирного дома не выше восьми этажей.

К слову, территория располагается на 4-ой Любинской. Документы от желающих принять участие торгах принимаются до 25 ноября.

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