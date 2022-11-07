Мэрия предложила омским застройщикам построить многоэтажку в Солнечном

На территории может быть построен дом не выше восьми этажей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Построить многоэтажку в Солнечном предложила омским застройщикам городская администрация.
Компаниям предлагают побороться на аукционе за аренду земельного участка площадью 4,2 тысячи квадратов под строительство многоквартирного дома не выше восьми этажей.
К слову, территория располагается на 4-ой Любинской. Документы от желающих принять участие торгах принимаются до 25 ноября.
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