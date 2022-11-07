Омский «Авангард» должен утвердить на посту главного тренера Михаила Кравеца

Фото: телеграм-канал «ХК Авангард»

На посту главного тренера будет утвержден Михаил Кравец. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что 58-летний руководитель был назначен исполняющим обязанности главного тренера 10 октября. С этого момента у «ястребов» начала налаживаться игра. Из 11 игр - семь стали победными.

Сейчас «Авангард» на шестом месте в таблице Восточной конференции. 9 ноября команда сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

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