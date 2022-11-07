Омичи жалуются на холодные батареи в квартирах

Людям приходится отапливать квартиры обогревателями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На холодные батареи в квартирах жалуются омичи. Про проблему жителей Центрального округа рассказал Город55.

Издание со ссылкой на некий пост в группе «Омск ВК» сообщает, что холодные батареи сегодня имеются в доме 168 по улице Орджоникидзе. Весь октябрь в квартирах было тепло, а с 1 ноября все изменилось.

- УК никак не реагирует на жалобы и звонки, по телефону горячей линии говорят — мы не в курсе. Администрация отвечает, что приняли звонок и передали в соответствующие организации. Жилищная инспекция не отвечает, - цитирует издание автора поста.

Как утверждает автор, жители продолжают исправно платить коммуналку, при этом, сверху доплачивать за электричество, которое приходится использовать для подключения обогревателей.

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