Омский «Авангард» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:1

Фото: телеграм-канал «ХК Авангард»
Со счетом 3:1 обыграл подмосковный «Витязь» на домашнем льду омский «Авангард». Четвертая подряд победа не может не радовать болельщиков «ястребов».
Авторами победных шайб стали Корбэн Найт, Рид Буше и Алекс Броадхёрст. Ребята обеспечили своей команде шестое место в таблице Восточной конференции.
Следующий матч омские хоккеисты проведут на выезде. 9 ноября они сразятся с магнитогорским «Металлургом».
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