- 13 градусов и мокрый снег ожидают омичей в начале рабочей недели

Слякоть в регионе сохранится как минимум до среды. Фото: Алексей ФОКИН

Зима пытается вступить в свои права, однако у нее это очень плохо получается в этом году. Начало рабочей недели в Омской области начнется со слякоти, мокрого снега и ночных морозов.

По информации Обь-Иртышского управления, 7 ноября в регионе будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до нуля градусов. Ночью - 2...- 7°C. Мокрый снег и небольшой юго-западный ветер до 10 м/с будут на протяжении суток преобладать в Омской области.

ВО вторник, 8 ноября, осадки и гололед сохранятся, а вот ночью при прояснении может похолодать до -13°C. Столбик термометра днем опустится до -5°C. Ветер по-прежнему юго-западный 10 м/с.

Среда, 9 ноября, практически ничем не будет отличаться. Лишь днем потеплеет до +1°C. Ночь также могут ударить морозы до +12°C. Мокрый снег, ветер юго-западный 12 м/с. Атмосферное давление в этот день начнет расти.

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