Владимир Путин утвердил троих омичей на пост судей

Соответствующий указ подписал президент страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пост судей троих омичей утвердил Владимир Путин. Соответствующий Указ президент страны подписал накануне.

Назначение было одобрено на основании Квалификационной коллегии судей Омской области. Таким образом, судья Марьяновского районного суда с 30 января 2014 года Елена Соляник станет судьей Шербакульского районного суда. Любинского районного суда

Лариса Казанцева назначена судьей Любинского районного суда, а Екатерина Малявина - судьей Арбитражного суда Омской области

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