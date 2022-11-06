Матч омского «Авангарда» и «Витязя» начнется 6 ноября на полчаса раньше

Фото: телеграм-канал «ХК Авангард»

На полчаса раньше - в 16.30 сегодня, 6 ноября, начнется матч омского «Авангарда» и «Витязя». Об этом сообщает региональный минспорта.

Что касается вечернего развоза зрителей, то автобусы-шаттлы также будут поданы на полчаса раньше по окончании матча.

Напомним, 6 ноября на «G-Drive Арене» «ястребы» сразятся с подольским «Витязем». Предварительно можно оценить встречу в пользу омичей, так как за последние шесть игр «Аванград» потерпел всего лишь одно поражение, а также победили в пяти случаях, причем в четырех по истечении основного времени. «Витязь» в гостях проиграл в трех из четырех предыдущих матчей.

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