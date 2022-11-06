Омичам не понравилась организация шоу «Руслан и Людмила»

Организаторы извинились перед публикой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Организация шоу «Руслан и Людмила» не понравилась омскому зрителю. Свое недовольство омичи высказали в официальном паблике ледового дворца.

- Час в очереди на улице — это просто ужасно. Больше в «Арену» на концерты ни ногой, - прокомментировал Алексей Шаров.

Как признались люди, неудобство заключалось в том, что работала всего лишь одна входная дверь. А для 12-тысячного стадиона пропускная способность в «одни ворота» слишком маленькая.

Организаторы уже отреагировали на возмущения и попросили прощения у гостей арены.

- Дорогие гости G-Drive Арены! Знаем, что были сегодня проблемы с работой входных групп перед ледовым шоу «Руслан и Людмила», это было первое мероприятие данного организатора на нашей новой Арене. Приносим извинения, проговорим с организатором этот момент и сделаем всё, чтобы больше такого не повторилось. Спасибо за ваше терпение, - прокомментировала администрация.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru