«Ночь искусств» в Омске посетили больше 9 тысяч жителей региона

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

4 ноября Омская область присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая проходила в учреждениях культуры региона с 17.00 до 23.00. В этот вечер омичи и гости города побывали в музеях, театрах и библиотеках.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В этом году в общей сложности мероприятия посетили 9310 человек. Рекордсменами по посещаемости стали: Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля – в «Ночи искусств» участвовали два здания музея: Центр «Эрмитаж–Сибирь» и Врубелевский корпус (4216 посетителей), Омский государственный историко-краеведческий музей (1630 посетителей) и Омская библиотека имени А.С. Пушкина (922 посетителя).

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В подсчет посещений мероприятий не вошли пользователи сети Интернет, для которых Омский академический театр драмы в своих пабликах устроил квесты. В этот вечер интернет странички театра посетили более 3600 зрителей.

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