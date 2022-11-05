Матчи омского хоккейного клуба «Авангард» стали самыми посещаемыми в стране

Фото: сайт ХК.

Интернет-портал Sports.ru подвел итоги посещаемости матчей отечественных хоккейных клубов. Первое место занял омский «Авангард» . В октябре он набрал рекордное для страны количество зрителей. Теперь «Авангард» — лидер в лиге по средней посещаемости.

Как считают аналитики спора, главные причины роста зрительского присутствия на матчах команды - появление новой домашней арены в Омске, причем жители города приходили сюда в том числе, чтобы полюбоваться новым зданием. Во-вторых, омичи соскучились по живым играм - их не проводили в Омске в последние четыре года. Кроме того, в рейтинге отмечается, что принципиальные в лиге матчи для клуба состоялись именно в октябре. В сентябре таковых было много меньше.

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