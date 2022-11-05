Путин присвоил звание почетного омскому врачу анестезиологу-реаниматологу

Фото: «Клинический медико-хирургический центр».

Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание омскому врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Ревзину. Доктлор больше 39 лет трудится в омской медицине, сейчас работает в Клиническом медико-хирургическом центре. Стоит отметить, что список почетных медиков был сформирован по всей стране и приурочен ко Дню народного единства.

- За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Ревзину Александру Ивановичу - врачу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр» министерства здравоохранения Омской области, – сообщается в указе президента России.

Александр Ревзин окончил Омский государственный медицинский университет в 1983 году и сегодня является кандидатом медицинских наук.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru