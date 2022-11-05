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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:26

Самое большое колесо обозрения в Омске засияло российским триколором

Новая иллюминация аттракциона приурочена ко Дню народного единства
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: telegram-канал парка «Вокруг света».

Фото: telegram-канал парка «Вокруг света».

Как сообщили в пресс-службе парка «Вокруг света» в эти выходные, ко Дню народного единства в омском парке «Зелёный остров» колесо обозрения засияло российским триколором. Аттракцион и раньше был расцвечен, но на этот раз иллюминация состояла из белого, синего и красного цветов. Прокатиться на колесе обозрения, которое по высоте занимает третье место в России, омичи могут в любой из дней в году. Все кабинки оснащены кондиционерами, в них тепло и комфортно даже в сибирские морозы. Стоимость билета для взрослого - 350 рублей.

Для покупки билета необходимо приобрести карту парка аттракционов.

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