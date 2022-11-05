В Омске на перекрестке улиц Фрунзе и Гусарова снова настроили неудобный режим работы светофора

Омичам приходится ждать поворота направо по полторы минуты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Один из омских автолюбителей пожаловался в СМИ на то, что на перекрестке улиц Фрунзе и Гусарова спустя месяц снова убрали боковую секцию светофора. Такой режим мужчина посчитал довольно неудобным, сетуя на длительное время ожидания при повороте направо.

- Было же очень удобно! Сейчас, как и раньше поворачивают две-три машины, а потом 90 секунд люди ждут поворота!, - сообщил омич, который регулярно пользуется автомагистралью.

Напомним, что около месяца назад на пересечении этих улиц при повороте на Фрунзенский мост изменилась схема светофорного регулирования. Там некоторое время работала новая секция, разрешающая поворот направо. Теперь ее снова нет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru