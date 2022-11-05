В Омске прошло торжество ко Дню народного единства

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске состоялось торжественное собрание, посвященное в юбилейный год региона - 200-летию области - и Дню народного единства. Сначала первые лица региона презентовали документальный фильм «У истоков Прииртышья». Лента рассказывает о традициях сибиряков, проживающих в Омской области. Затем, от имени представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, омичей поздравила заместитель полномочного представителя Любовь Бурда.

- История вашего края уходит в глубину веков. Ещё в 1716 году была основана будущая столица области — как форпост Российского государства в Западной Сибири. Именно Омск послужил отправной точкой освоения обширной территории среднего Прииртышья, его богатых природных ресурсов. Русские первопроходцы построили здесь новые города и посёлки, заложили фундамент промышленного развития региона. Сегодня Омская область уверенно наращивает свой индустриальный, аграрный потенциал и демонстрирует позитивную динамику обновления социальной сферы. В регионе сосредоточены предприятия машиностроительной, нефтехимической, оборонной отраслей экономики, крупные научные, образовательные, культурные и спортучреждения. Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего самого доброго, - значится в обращении.

После со сцены к омичам обратился губернатор Александр Бурков.

- Поздравляю вас с Днём народного единства! Это один из самых молодых праздников нашей страны. Он появился в календаре в 2005 году и исторически связан с окончанием Смутного времени в 17 веке. После февраля 2022 года раскрывается истинное понимание и смысл этого праздника, - сообщил глава региона и вручил жителям почетные награды.

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