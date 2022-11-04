Каждый пятый омич считает, что детям нельзя общаться в социальных сетях

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Омской области по сравнению с 2021 году стали активнее контролировать активность своих детей (в возрасте от 7 до 17 лет) в соцсетях. Об этом свидетельствуют данный портала поиска вакансий SuperJob.ru.

Каждый пятый омич (18% опрошенных) считает, что детям не нужно общаться в соцсетях. При этом каждый четвертый житель региона полагает, что аккаунты можно заводить только подросткам старше 13 лет.

Около 22% омичей выразили мнение, что возможно регистрироваться в соцсетях должна быть у подростков старше 16 лет. Стоит отметить, сторонниками более позднего возраста для использования социальных ресурсов в Сети являются в большинстве женщины старше 45 лет.

По данным исследования, 16% родителей младшеклассников подтвердили, что у их детей есть аккаунты в соцсетях. При этом в большинстве случаев они полностью контролируют активность малышей.

Почти половина омичей, являющихся родителями детей в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили, что их чада зарегистрированы в соцсетях. Контролируют ребенка в Сети большая часть опрошенных - число контролирующих превышает в 2,5 раза, воздерживающихся от вмешательства в сетевую жизнь детей.

Почти 75% омичей, у которых есть дети в возрасте от 13 до 15 лет, знают о наличии у чад аккаунтов в соцсетях. Число контролирующих активность в интернете в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих.

Подростков в возрасте от 16 до 17 лет контролируют в соцсетях значительно реже. Число тех, кто не следит за детьми в интернете, ниже в 1,5 раза, чем тех, кто этим промышляет.

Эксперты пришли к выводу, что по сравнению с 2021 годам омичи стали реже подтверждать наличие аккаунтов в соцсетях у детей. При этом родители младшеклассников (возрастная категория 7-9 лет) стали серьезнее контролировать своих чад.

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