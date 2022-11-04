Омичей развезут по домам на автобусах-шаттлах после ледового шоу на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Жителей Омска развезут по домам после завершения ледового шоу «Руслан и Людмила», которое состоится сегодня, 4 ноября, на «G-Drive Арене». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К 20:30 после завершения ледового шоу «Руслан и Людмила» на остановочные пункты у «G-Drive Арены» для омичей подадут 20 автобусов-шаттлов, которые следуют по маршрута 501-520. Проезд в них в этот раз будет платный - по обычному городскому тарифу.

- Отправление автобусов-шаттлов от G-Drive Арены будет осуществляться в зависимости от фактического наполнения подвижного состава. При следовании по маршрутам автобусы будут останавливаться на остановочных пунктах по требованию пассажиров, - отметили в мэрии.

Напомним, бесплатные автобусы-шаттлы были запущены для подвоза к «G-Drive Арене» и доставки домой омичей после домашний матчей «Авангарда» и других мероприятий.

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