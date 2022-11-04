Жители Омской области сообщили, где торгуют «смертью»

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Накануне в Омской обалсти правоохранительные органы подвели итоги второго этапа ежегодной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

За время проведения акции сотрудники УМВД России по Омской области совместно со специалистами наркологической службы, а также представителями органов управления образованием проверили 438 мест массового досуга молодежи.

- Во время акции от граждан и организаций на телефоны доверия поступило 333 обращения, из них 274 - по вопросам консультации, лечения и реабилитации наркозависимых лиц; 49 – о фактах незаконного оборота наркотиков, 10 - о признаках распространения пронаркотического контента в сети Интернет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за время акции правоохранители выявили 40 преступлений и 25 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При оперативных и следственных мероприятиях было изъято свыше 2,7 килограммов различных наркотических веществ.

Полиция просит жителей Омской области сообщать о правонарушениях, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, по круглосуточному телефону доверия - 79-33-04. Омичам гарантируют конфиденциальность.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru