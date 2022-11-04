Омскую область в эти выходные завалит мокрым снегом

Погода вряд ли омрачит длинные выходные
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Омской области в праздничные выходные будет очень ветрено и холодно. Регион засыпит мокрым снегом. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 4 ноября, в Омской области днем воздух прогреется до +8 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Скорость ветра до 13 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что в субботу и воскресенье в отдельных районах Омской области возможен гололед и налипание мокрого снега.
В субботу, 5 ноября, в ночные часы столбик термометра будет находится в диапазоне от -4 градусов до +1 градуса. Днем потеплеет до +4 градусов. В течение дня по Омской области ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 13 метров в секунду. Местами порывы до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 6 ноября, ночью температура опустится до -6 градусов. В дневные часы в Омске и области ожидается от 0 до -5 градусов. Ветер в течение дня сменится с юго-западного на северо-западный. Скорость его достигнет 13 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду.
Напомним, ранее Госавтоинспекция по Омской области предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий и призвала быть внимательными на дороге.
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