В Омске суд обязал владельца ломбарда снять незаконную рекламную вывеску

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд удовлетворил иск администрации Центрального округа и обязал владельца ломбарда убрать незаконно установленные вывески с фасада дома.

Ранее в судебную инстанцию обратились представители окружной администрации с иском о демонтаже вывесок на фасаде здания по улице Гусарова. Рекламные конструкции с надписями «Триумф инвестиционная компания», «Ломбард», Ломбард 24 часа», «Аренда в лучших местах города» были размещены собственником нежилого помещения с нарушением правил благоустройства.

Суд встал на строну администрации Центрального округа и обязал собственника убрать незаконные рекламные вывески. Исполнительный лист был передан омским приставам. Сотрудник ведомства встретился с владельцем ломбарда и рассказал ему о штрафных санкциях, которые могут последовать в отношении мужчины, если тот не демонтирует конструкции с фасада здания. Омич прислушался к приставу и убрал незаконно размещенные вывески. Это позже подтвердила ведомственная проверка.

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