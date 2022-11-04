Александр Бурков поздравил жителей Омской области с Днем народного единства

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков поздравил жителей региона с Днем народного единства в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на протяжении всей истории Россия переживала много трудностей, но, невзирая на это, наши предки объединялись и проявляли мужество и патриотизм. По его словам, сейчас также нужно сплотиться.

- За более чем тысячелетнюю историю Россия пережила множество драматических и переломных периодов. Но какими бы трудными ни были жизненные обстоятельства, наши героические предки объединялись, проявляли мужество и патриотизм. Они всегда достойно проходили через суровые испытания и делали все, чтобы защитить Отечество и обеспечить его независимость. Сегодня такая же судьбоносная и общенациональная задача стоит перед современным поколением. Участники военной спецоперации как истинные патриоты Отечества плечом к плечу борются с мировым злом за вековые ценности, которые всегда объединяли российский народ и приводили его к победе, - сказал Бурков.

Александр Бурков пожелал омичам здоровья, твердости духа, благополучия, а также уверенности в будущем.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru