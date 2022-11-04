Омский «Авангард» одержал победу в матче с «Сибирью» на «G-Dribve Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске на льду «G-Drive Арены» ХК «Авангард» встретился с новосибирской «Сибирью». Очередной матч Чемпионата КХЛ завершился победой омичей в овертайме со счетом 3:2.

Счет в матче открыли новосибирцы - шайбу в ворота омичей забил Никита Сетдиков. Счет - 1:0.

Во втором периоде на 9 минуте Рид Буше сравнял счет - 1:1. Спустя несколько минут Михал Чайковски вывел «Сибирь» вперед - 1:2.

В середине третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счет - 2:2. В овертайме гол от Рида Буше принес победу «Авангарду» - 3:2.

Напомним, 6 ноября, омский «Авангард» сыграет с подольским «Витязем». Матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

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