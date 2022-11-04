Житель Омска выиграл в лотерею более 1 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне стало известно, что в государственной лотереи «Дубль» омич выиграл 1,08 миллиона рублей.

Примечательно, что омич, имя которого пока неизвестно, потратил всего 40 рублей на покупку счастливого билета.

- Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что везучий сибиряк купил билет всего за 40 рублей в мобильном приложении «Столото», - рассказали в пресс-службе организатора розыгрыша.

Напомним, омичи не раз становили победителями лотерей. Так, в сентябре неизвестный житель региона выиграл 22 миллиона рублей.

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