Житель Омска выиграл в лотерею более 1 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН
Накануне стало известно, что в государственной лотереи «Дубль» омич выиграл 1,08 миллиона рублей.
Примечательно, что омич, имя которого пока неизвестно, потратил всего 40 рублей на покупку счастливого билета.
- Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что везучий сибиряк купил билет всего за 40 рублей в мобильном приложении «Столото», - рассказали в пресс-службе организатора розыгрыша.
Напомним, омичи не раз становили победителями лотерей. Так, в сентябре неизвестный житель региона выиграл 22 миллиона рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru