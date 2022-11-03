Больше 600 омичей побывали на мусоросортировочных заводах регоператора

Фото: ООО "Магнит"

Желающих побывать на производстве настолько много, что на ноябрь и декабрь уже нет свободных мест. Омичей знакомят с полным сортировочным циклом – от разгрузки въезжающих на комплекс мусоровозов, до сортировки и прессования вторсырья в брикеты для последующей реализации переработчикам.

Как рассказали в пресс-службе компании экскурсии на заводы по сортировке мусора являются частью разъяснительной программы по экологическому обращению с отходами, которую проводит региональный оператор.

Фото: ООО "Магнит"

Среди посетивших омские мусоросортировочные заводы: экоблогеры, воспитанники омского детско-юношеского Экоцентра, победители конкурса детского рисунка, студенты, депутаты, чиновники, трудовые коллективы, специалисты и главы сельских муниципалитетов, студенты, члены Общественной палаты Омской области, региональные операторы из других регионов. За 10 месяцев на промышленную сортировку мусора посмотрело больше 600 жителей Омской области.

Фото: ООО "Магнит"

Вероника Артюхова, студентка Аграрного университета после поездки на завод решила ввести раздельный сбор отходов дома.

- Было очень интересно и познавательно на экскурсии. Я знала, что мусор сортируют в Омске, но сама не задумывалась об этом серьезно. Я узнала о том, что раздельный сбор поможет отправить на переработку больше отходов, и это дало дополнительный стимул сортировать отходы у себя дома. Я обязательно буду всем рассказывать какой у нас есть полезный завод.

Своими впечатлениями от экскурсии также поделились сотрудники Омскстата, побывавшие на заводе в сентябре. Поездка на завод развеяла у них множество мифов, связанных с сортировкой отходов в Омске.

Наталья:

– Знаю, как происходит сортировка мусора в других регионах, поэтому было крайне интересно посмотреть на опыт Омска. Поразила чистота территории и чёткая организация процесса сортировки. Компактность и локальность производства, бесспорно, плюс, но хотелось бы и расширения масштабов. Сортировка – дело благое, и большая благодарность людям, которые работают на заводе в таких трудных условиях и помогают нам не погрязнуть в мусоре.

Фото: ООО "Магнит"

Генеральный директор регоператора когда позволяет рабочий график экскурсии проводит сам.

- К нам на заводы приезжают разные гости самого разного возраста. Самому младшему участнику экскурсии было 8 лет, а самому старшему – 80. Часто на наших заводах можно встретить семьи или группы друзей. Этих людей объединяет интерес к экологии и желание узнать, что происходит с отходами после того, как они попали в мусорное ведро. Мы рады гостям и с удовольствием показываем процесс обработки отходов, — рассказал генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.