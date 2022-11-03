Международная академическая мобильность: преподаватель ОмГПУ прочитал курс лекций в Узбекистане

Накануне завершилась двухнедельная поездка доцента кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Петра Большаника в Узбекистан. Преподаватель Омского педагогического прочитал студентам и преподавателям Бухарского государственного университета несколько лекционных курсов, а также рассказал про наш вуз, про Омск и местные экологические проблемы

Основной задачей Петра Владимировича было прочитать 40-часовые курсы лекций по предметам «География почв» и «Ландшафтное планирование». Однако из-за наличия небольшого языкового барьера педагог решил изменить формат подачи материала. Наряду с презентацией на мультимедийном экране он делал объемные конспекты с рисунками на доске. Так, по словам преподавателя, материал усваивался лучше и вызывал хороший отклик у аудитории.

«Узбекские студенты – очень благодарные слушатели. Думаю, что каждый преподаватель мечтает о таких подопечных. Если им что-то понравилось, прямо во время занятия начинали аплодировать. А после пар, когда хотели поделиться своими эмоциями, переводили на русский слова благодарности на телефоне, подходили и показывали их. Ещё угощали фруктами. Было очень мило и приятно!» – рассказал Петр Большаник.

Кроме того, преподаватель ОмГПУ проводил занятия и у студентов других специальностей. Коллеги пригласили его читать лекции у туристов, экономистов, экологов. Петр Владимирович также приходил в местную кадетскую школу и вел занятия у биологов в институте повышения квалификации работников образования.

Добавим, что в ближайшее время Россия и Узбекистан усилят развитие гуманитарных проектов в сфере образования. Совместные российско-узбекские гуманитарные проекты хорошо зарекомендовали себя на практике. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.