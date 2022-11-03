В Омской области назвали районы-лидеры по числу заключенных соцконтрактов в 2022 году

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

Жители Омской области продолжают активно заключать социальные контракты. В 2022 году лидерами по этой программе стали Омский, Азовский, Называевский, Полтавский и Калачинский районы. Об этом сообщили в региональном минтруда.

По данным ведомства, в регионе в 2022 году было заключено 4,3 тысячи соцконтрактов на общую сумму 430 миллионов рублей. Максимальный размер государственной поддержки по нему составляет 350 тысяч рублей.

- Социальный контракт – это адресная мера поддержки, которая помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти на самообеспечение. В 2022 году размер социального контракта на 2 направления был увеличен на 100 тысяч рублей. Таким образом, на сегодняшний день на открытие своего дела сумма составляет до 350 тысяч рублей, а на развитие ЛПХ – 200 тысяч рублей, - рассказала главный специалист отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания регионального минтруда Омской области Наталья Ковальчук.

Отметим, в 2023 году программа по соцконтрактам в регионе будет продолжена. Заявку на участие модно подать в комплексных центра по месту жительства.

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